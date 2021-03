Tutto quello che non sapete sui koala (e non sono così teneri come si possa pensare) (Di venerdì 5 marzo 2021) Secondo l’Australian koala Foundation, nel 2019 in Tutto il continente vivevano al più 80mila esemplari di koala. Anche se ridotti a poche unità, i koala restano animali molto chiacchierati da adulti e bambini, e sono famosi in Tutto il mondo per il loro aspetto. D’altra parte, a chi non viene in mente l’immagine di un pelosetto abbracciato al tronco di un albero non appena qualcuno ne cita il nome? Tuttavia, le sembianze apparentemente dolci dei koala non devono trarre in inganno: se li si immagina come orsacchiotti teneri e dolci, ci si sbaglia, e non poco! Ecco perché, nel rispetto di una specie che merita di essere tutelata, a maggior ragione dopo i fatti drammatici che abbiamo visto accadere con gli incendi dall’altra parte del ... Leggi su newsagent (Di venerdì 5 marzo 2021) Secondo l’AustralianFoundation, nel 2019 inil continente vivevano al più 80mila esemplari di. Anche se ridotti a poche unità, irestano animali molto chiacchierati da adulti e bambini, efamosi inil mondo per il loro aspetto. D’altra parte, a chi non viene in mente l’immagine di un pelosetto abbracciato al tronco di un albero non appena qualcuno ne cita il nome? Tuttavia, le sembianze apparentemente dolci deinon devono trarre in inganno: se li si immaginaorsacchiottie dolci, ci si sbaglia, e non poco! Ecco perché, nel rispetto di una specie che merita di essere tutelata, a maggior ragione dopo i fatti drammatici che abbiamo visto accadere con gli incendi dall’altra parte del ...

LucaDondoni : E’ la fine. Se cominciamo così spengo tutto e vado al ristorante. #Sanremo2021 Renga e Casadilego stiamo scherzand… - IlContiAndrea : #GiulianoSangiorgi “C’è un momento esatto in cui le parole, quelle da sole, non bastano a dire, per davvero, tutto… - GiovanniFerrar : Che momento bellissimo quello di @LauraPausini sul palco dell'Ariston. Dove per lei è tutto iniziato. Dove il cuore… - mire_mori : RT @SusannaCeccardi: Altra indagine e processo nei confronti dei membri di una ong. Ma non era Salvini quello “cattivo”?!? Chissà se i sini… - fragolinarossa8 : RT @Ewa34934453: Il sospiro della montagna rugosa /lontano il canto dell'allodola / calde braccia del giorno è tutto quello che voglio oggi… -