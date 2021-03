Sanremo 2021, le peggiori cover della terza serata: Noemi, Bugo, Aiello e Random. Ma non solo (Di venerdì 5 marzo 2021) Difficile scegliere una cover, un brano importante della musica italiana da portare al Festival di Sanremo. Un po’ come andare sulle montagne russe (le canzoni di Battisti, per esempio) o chi non ne comprende appieno il significato giocando solo sul virtuosismo manieristico. Eppure qualche guizzo c’è stato, altri hanno proprio sbagliato la scelta. C’è anche chi ha giocato sulla “paraculata” per colmare lacune di intonazione. Chi ha convinto è chi non ha stravolto il brano, rispettandone l’intenzione e la forza. Semplice e scontato? Niente affatto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Difficile scegliere una, un brano importantemusica italiana da portare al Festival di. Un po’ come andare sulle montagne russe (le canzoni di Battisti, per esempio) o chi non ne comprende appieno il significato giocandosul virtuosismo manieristico. Eppure qualche guizzo c’è stato, altri hanno proprio sbagliato la scelta. C’è anche chi ha giocato sulla “paraculata” per colmare lacune di intonazione. Chi ha convinto è chi non ha stravolto il brano, rispettandone l’intenzione e la forza. Semplice e scontato? Niente affatto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

