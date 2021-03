Sanremo 2021: il monologo di Barbara Palombelli sulle donne divide e crea polemica (Di sabato 6 marzo 2021) «Questa è una serata speciale che voglio dedicare a tutte le donne italiane che oggi hanno un compito fondamentale: tenere il Paese». È così che inizia il monologo di Barbara Palombelli, co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo. Un monologo infarcito di note biografiche, ma che cerca di parlare a una generazione che, però, è lontana anni luce da quella della Palombelli. «Voglio raccontare chi sono» dice a un certo punto Barbara ricordando l’infanzia passata davanti alla televisione a guardare Sanremo, con il padre che sognava per lei un futuro alla Gigliola Cinquetti, «sposata, con un filo di perle». Lei, però, voleva uscire perché era una «ragazza ribelle» e andava «in cerca di emozioni» perché, secondo la sua ricostruzione, negli anni Sessanta le droghe non c’erano e tutti andavano alla ricerca di emozioni – camminare sui cornicioni, «giocare con la pistola come Tenco». Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) «Questa è una serata speciale che voglio dedicare a tutte le donne italiane che oggi hanno un compito fondamentale: tenere il Paese». È così che inizia il monologo di Barbara Palombelli, co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo. Un monologo infarcito di note biografiche, ma che cerca di parlare a una generazione che, però, è lontana anni luce da quella della Palombelli. «Voglio raccontare chi sono» dice a un certo punto Barbara ricordando l’infanzia passata davanti alla televisione a guardare Sanremo, con il padre che sognava per lei un futuro alla Gigliola Cinquetti, «sposata, con un filo di perle». Lei, però, voleva uscire perché era una «ragazza ribelle» e andava «in cerca di emozioni» perché, secondo la sua ricostruzione, negli anni Sessanta le droghe non c’erano e tutti andavano alla ricerca di emozioni – camminare sui cornicioni, «giocare con la pistola come Tenco».

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - 2Pack_rar : RT @rtl1025: La finale di #Sanremo2021 si avvicina, ora sul palco: ?? Extraliscio e Davide Toffolo ?? ?? Bianca luce nera ?? #FinalmenteSanr… - LaStampa : #FrancescaMichielin e #Fedez con Chiamami per nome. #Irama con La genesi del tuo colore, e poi gli #Extraliscio e… -