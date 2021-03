Riforma pensioni 2021, isopensione e Naspi cosa potrebbe cambiare? (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di ieri un lavoratore, Roberto Sinesi, ci ha fatto una domanda interessante invitandoci a contattare i sindacalisti per comprendere maggiormente a fondo la questione che gli stava a cuore. Abbiamo dunque deciso di rivolgerci a Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, a Domenico Proietti, Segretraio confederale della Uil, ed a Ignazio Ganga, Cisl. Tutti e tre si sono offerti disposibili al confronto relativamente alle sorti dei lavoratori in isopensione e Naspi qualora dovessero, nel mentre, cambiare, dato il nuovo Governo, le condizioni di accesso alla pensione, magari passando al ricalcolo dell’assegno col contributivo. Nell’articolo di oggi iniziamo a riportarvi i preziosi spunti di riflessione che ci sono giunti da Ghiselli e Proietti, nei prossimi giorni anche Ganga si é reso disponibile al confronto, ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di ieri un lavoratore, Roberto Sinesi, ci ha fatto una domanda interessante invitandoci a contattare i sindacalisti per comprendere maggiormente a fondo la questione che gli stava a cuore. Abbiamo dunque deciso di rivolgerci a Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, a Domenico Proietti, Segretraio confederale della Uil, ed a Ignazio Ganga, Cisl. Tutti e tre si sono offerti disposibili al confronto relativamente alle sorti dei lavoratori inqualora dovessero, nel mentre,, dato il nuovo Governo, le condizioni di accesso alla pensione, magari passando al ricalcolo dell’assegno col contributivo. Nell’articolo di oggi iniziamo a riportarvi i preziosi spunti di riflessione che ci sono giunti da Ghiselli e Proietti, nei prossimi giorni anche Ganga si é reso disponibile al confronto, ...

