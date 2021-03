MasterChef Italia 10: Francesco Aquila è il vincitore dell'edizione (Di venerdì 5 marzo 2021) Francesco Aquila è il vincitore di MasterChef Italia 10: nella serata finale ha battuto Irene, Antonio e prima ancora Monir. È Francesco Aquila il vincitore di MasterChef Italia 10, il concorrente che più di ogni altro, nel corso dell'edizione, ha saputo abbinare la tecnica in cucina all'estro creativo e al cuore. Maitre e docente di sala bar, Francesco Aquila, 34 anni, nato ad Altamura ma residente a Bellaria-Igea Marina - e soprattutto papà della piccola Ludovica -, è sempre stato uno dei preferiti del pubblico. E stasera è riuscito a convincere i tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, più di quanto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021)è ildi10: nella serata finale ha battuto Irene, Antonio e prima ancora Monir. Èildi10, il concorrente che più di ogni altro, nel corso, ha saputo abbinare la tecnica in cucina all'estro creativo e al cuore. Maitre e docente di sala bar,, 34 anni, nato ad Altamura ma residente a Bellaria-Igea Marina - e soprattutto papàa piccola Ludovica -, è sempre stato uno dei preferiti del pubblico. E stasera è riuscito a convincere i tre giudici, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, più di quanto ...

