Massimo Galli: "Necessaria la chiusura delle scuole"

La chiusura delle scuole è una "scelta necessaria per nuove connotazioni del virus e della pandemia e la presenza di focolai negli istituti". Questo il pensiero a Sky TG24 di Massimo Galli, virologo del Sacco di Milano, ospite di Timeline. "Nelle scuole – ha aggiunto – ci sono bambini e ragazzi concentrati per diverse ore al giorno in una situazione di necessaria vicinanza che finisce per determinare la diffusione dell'infezione, che negli esercizi commerciali può essere gestita diversamente, credo". Poi ancora: "Anche se la situazione si è già fatta pesante in senso lato rispetto alla fatto che la ripresa del virus ci è già stata. Una volta per tutte bisogna chiarire che la posizione di chi afferma che le scuole non sono un luogo ..."

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 5 MARZO/ Dati Ministero Salute: +24.036 casi, 297 morti Ne ha parlato ieri il professor Massimo Galli , infettivologo e primario dell'Unità di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che ad Agorà, su Rai Tre, ha ammesso: 'Tale variante ha una ...

