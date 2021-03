L’epidemia torna ad accelerare. In dieci regioni l’Rt supera 1. In cinque l’incidenza è già oltre i 250 casi ogni 100mila abitanti. Iss: “Peggioramento nel livello generale del rischio” (Di venerdì 5 marzo 2021) La soglia di incidenza pari a 250 casi/settimana per 100.000 abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile, è stata superata questa settimana in cinque tra regioni e province autonome: Provincia Autonoma di Trento (385,02), Provincia Autonoma di Bolzano (376,99), Emilia-Romagna (342,08), Marche (265,16) e Lombardia (254,44). l’incidenza nazionale sfiora i 200 casi (194,87 per 100.000 abitanti) con una previsione di ulteriore Peggioramento. Sono 10 le regioni che hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una – il Molise – ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3 (alto rischio). Delle altre nove, sei hanno un Rt nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) La soglia di incidenza pari a 250/settimana per 100.000, che impone il massimodi mitigazione possibile, è statata questa settimana intrae province autonome: Provincia Autonoma di Trento (385,02), Provincia Autonoma di Bolzano (376,99), Emilia-Romagna (342,08), Marche (265,16) e Lombardia (254,44).nazionale sfiora i 200(194,87 per 100.000) con una previsione di ulteriore. Sono 10 leche hanno un Rt puntuale maggiore di 1 di cui una – il Molise – ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3 (alto). Delle altre nove, sei hanno un Rt nel ...

