Le vignette che disinformano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sulle pagine dei negazionisti della pandemia è apparsa nuovamente nei giorni scorsi questa vignetta: Vignetta che circola ormai da ottobre 2020 e che abbiamo visto condividere da cani e porci del mondo negazionista della pandemia. Peccato, vederla circolare è purtroppo la dimostrazione che pochi fanno verifiche prima di pubblicare qualcosa sulle loro bacheche. Ci vuole davvero poco per sbufalarla. Oltretutto era una bufala già a ottobre, ma alla luce dei dati attuali la questione è ancora più evidente. Nella vignetta, per chi avesse problemi di visualizzazione, si vede un grafico che mostrerebbe i numeri delle varie cause di morte nel mondo paragonate a quelle da COVID-19, con il disegno di un soggetto che dice: Oh mio Dio! Allerta generale! Stop al mondo intero! Moriremo tutti! Chi la condivide purtroppo dimostra una totale carenza di spirito critico. La vignetta circola ...