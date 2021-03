L’Athletic Bilbao rischia di vincere la Copa del Rey due volte in due settimane (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Athletic Bilbao potrebbe essere la prima squadra della storia a vincere due edizioni della stessa coppa, la Copa del Rey, in due settimane appena. Miracoli del calendario pandemico, che ha destabilizzato tutto fino alla distorsione assoluta. Il Bilbao, dopo aver passato la semifinale con una vittoria per 2-1 ai tempi supplementari contro il Levante si gioca la finale della Coppa – edizione 2021 – contro il Barcellona il 17 aprile. Ma i baschi sono anche in finale della competizione della scorsa stagione, che ancora non si è giocata a causa della pandemia, e che verrà recuperata il 3 aprile, contro la Real Sociedad. Due coppe – la stessa coppa – in due settimane. Il Bilbao l’ha vinta 24 volte, potrebbe arrivare a 26 nell’arco di pochi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021)potrebbe essere la prima squadra della storia adue edizioni della stessa coppa, ladel Rey, in dueappena. Miracoli del calendario pandemico, che ha destabilizzato tutto fino alla distorsione assoluta. Il, dopo aver passato la semifinale con una vittoria per 2-1 ai tempi supplementari contro il Levante si gioca la finale della Coppa – edizione 2021 – contro il Barcellona il 17 aprile. Ma i baschi sono anche in finale della competizione della scorsa stagione, che ancora non si è giocata a causa della pandemia, e che verrà recuperata il 3 aprile, contro la Real Sociedad. Due coppe – la stessa coppa – in due. Ill’ha vinta 24, potrebbe arrivare a 26 nell’arco di pochi ...

