Istat, nel 2020 un morto su dieci per coronavirus (Di venerdì 5 marzo 2021) Il rapporto dell'Istat sui decessi nel 2020: una persona su dieci è morta per coronavirus. ROMA – E' stato reso noto il rapporto dell'Istat, redatto in collaborazione con l'Iss, sui decessi nel 2020. Secondo questo report, citato dall'AdnKronos, in Italia una persona su dieci è morta per coronavirus. Da marzo a dicembre i cittadini deceduti per il Covid-19 sono stati più di 75mila. Dato che ha portato il numero complessivo nel nostro Paese a 746.146, 100mila in più rispetto alla media 2015-2019. I morti per coronavirus in Italia nel 2020 75.891 morti in Italia per coronavirus tra marzo e dicembre 2020. E' questo il numero riportato dall'Istat nel suo ...

