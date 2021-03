Is manifacturing back?

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’industria è ritornata? La domanda viene spontanea guardando i dati dell’ultima rilevazione europea sul clima dei direttori agli acquisti (indice PMI), una sorta di misura della fiducia nel futuro, che a gennaio 2021 raggiunge i 58 punti: il valore più elevato dal febbraio 2018. Anche il commercio internazionale si sta riprendendo: a dicembre 2020 nell’area dell’Euro le esportazioni sono aumentate del 2,3 per cento rispetto a dicembre 2019, il primo aumento dal febbraio 2020 e anche il commercio internazionale all’interno dell’Area aumenta di quasi un punto percentuale. Certo tra le grandi economie europee l’export italiano è diminuito del 10 per cento, molto vicino al 9 per cento della Germania, lo stesso valore della Spagna ma inferiore al -16 per cento della Francia. Non c’è da stare allegri, ma si tratta comunque di valori molto inferiori a quelli temuti nella prima fase della ...

Ultime Notizie dalla rete : manifacturing back

L'HuffPost

L’industria è ritornata? La domanda viene spontanea guardando i dati dell’ultima rilevazione europea sul clima dei direttori agli acquisti (indice PMI), una sorta di misura della fiducia nel futuro, c ...DNA Script will receive up to $9.35 million to leverage the company's novel enzymatic DNA synthesis (EDS) technology for the project This is the second announced project [1] where DNA Script has been ...