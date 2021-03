Inter, vittoria che vale doppio: merito anche di Conte (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Inter sbanca Parma e vola in classifica vittoria molto preziosa quella dell’Inter contro il Parma nella venticinquesima giornata della Serie A. I nerazzurri portano a casa tre punti fondamentali in una partita che si è rilevata più complicata del previsto. Una vittoria che in passato non sarebbe arrivata, e che ieri c’è stata anche grazie all’incessante lavoro di Antonio Conte. “La differenza tra il passato recente e il presente sta tutta qui, ossia nella capacità di portare a casa il bottino pieno anche in serate complicate, contro avversari che danno la vita in campo. Secondo la rosea, il protagonista è Antonio Conte, capace di plasmare il gruppo a sua immagine e somiglianza: la squadra può assentarsi come nel primo tempo del Tardini, per poi ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) L’sbanca Parma e vola in classificamolto preziosa quella dell’contro il Parma nella venticinquesima giornata della Serie A. I nerazzurri portano a casa tre punti fondamentali in una partita che si è rilevata più complicata del previsto. Unache in passato non sarebbe arrivata, e che ieri c’è statagrazie all’incessante lavoro di Antonio. “La differenza tra il passato recente e il presente sta tutta qui, ossia nella capacità di portare a casa il bottino pienoin serate complicate, contro avversari che danno la vita in campo. Secondo la rosea, il protagonista è Antonio, capace di plasmare il gruppo a sua immagine e somiglianza: la squadra può assentarsi come nel primo tempo del Tardini, per poi ...

Inter : ?? | FINITAAAAAAA!!! Altra vittoria importantissima, il nostro cammino continua!!! Grandi ragazzi!!! ??????… - DiMarzio : #Inter, le parole di #Conte dopo la vittoria col #Parma - capuanogio : Vittoria numero 6 di fila per l'#Inter, 15° nelle ultime 18 giornate (47 punti 54 conquistati), più 6 sul #Milan e… - freeskipperIT : Fuga per la vittoria. Inter: 'inContenibile'! - cmercatoweb : ?? MOMENTO SONDAGGIO! ?? Sesta vittoria consecutiva per l'#Inter, allungo sul #Milan e #Juventus a distanza: #Conte… -