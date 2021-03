Draghi | il silenzio non durerà a lungo Parlerà il 18 marzo a Bergamo per ricordare le vittime Covid

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Lo stileè fondato sul. Per dare l’illusione di una lontananza dal chiacchiericcio dei partiti. Là si parla troppo, soprattutto in zona Pd e 5Stelle. In effetti ildel premier dura da quando si è presentato in Senato per leggere il suo discorso. E’ stato troppo tempo zitto per non pensare che il suo tacere non faccia parte di una strategia.parla solo in occasioni importanti dunque. E la prossima sarà – lo rivela Il Foglio – il 18. Lì terrà un discorso in ricordo delledel. Nel frattempo niente interviste, niente conferenze stampa, niente talk show. E’ lo stilecontro lo stile Casalino. Ma quanto può durare? “Così – scrive Il Foglio – il codice emotivo che più o meno ...