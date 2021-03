Coccodrillo di 6 metri divora un bambino di 8 anni sotto gli occhi del padre e del fratello

(Di venerdì 5 marzo 2021) Undi 6ha attaccato e ucciso undi 8che stava nuotando insieme al. La notizia, pubblicata dalla testata straniera 7News.com, riferisce che ilsi trovava a nuotare in un fiume nella provincia del Kalimantan Orientale (Indonesia) quando è stato improvvisamente attaccato ed ingoiato vivo dal rettile proprio davanti aglidel. Un funzionario locale per la ricerca ed il soccorso ha dichiarato che il papà “ha inseguito ile lo ha colpito a mani nude, ma non è riuscito a stargli dietro”. L’animale è stato poi catturato. Un terribile video postato su YouTube ha mostrato alcune persone estrarre il cadavere della vittima dallo stomaco del...

