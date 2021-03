Camila Giorgi fuori a Lione. Ad andare in semifinale è Clara Tauson (Di venerdì 5 marzo 2021) Nulla da fare per Camila Giorgi nel torneo WTA di Lione. Ad accedere al penultimo atto, infatti, è stata la diciottenne danese Claura Tauson, che ha prevalso con il punteggio di 6-3 6-1 dopo 1h e 10 minuti di partita. Sfuma dunque per l’azzurra la quindicesima semifinale in carriera nel circuito maggiore. Continua a stupire invece la Tauson che, partita dalle qualificazioni, ha conquistato quest’oggi la decima vittoria consecutiva (la scorsa settimana si è imposta nel W25 di Altenkirchen).Per la danese si tratta della prima semifinale in carriera a livello WTA. Nel penultimo atto l’ex numero 1 del mondo junior, nonchè vincitrice degli Australian Open under 18 nel 2019, se la vedrà con la vincente della sfida che vedrà opposte la spagnola Paula Badosa e la padrona di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Nulla da fare pernel torneo WTA di. Ad accedere al penultimo atto, infatti, è stata la diciottenne danese Claura, che ha prevalso con il punteggio di 6-3 6-1 dopo 1h e 10 minuti di partita. Sfuma dunque per l’azzurra la quindicesimain carriera nel circuito maggiore. Continua a stupire invece lache, partita dalle qualificazioni, ha conquistato quest’oggi la decima vittoria consecutiva (la scorsa settimana si è imposta nel W25 di Altenkirchen).Per la danese si tratta della primain carriera a livello WTA. Nel penultimo atto l’ex numero 1 del mondo junior, nonchè vincitrice degli Australian Open under 18 nel 2019, se la vedrà con la vincente della sfida che vedrà opposte la spagnola Paula Badosa e la padrona di ...

GlobalShowGSRa1 : #Tennis #WTA di #Lione: #CamilaGiorgi perde dalla #Tauson - CamiGiorgi_fan : Lione - Clara Tauson vs Camila Giorgi 6-3, 6-1 - Adriana11100542 : RT @federtennis: A Lione Camila #Giorgi viene fermata nei quarti di finale dalla danese Tauson per 6-3 6-1. #stayFIT #tennis - ArmandoSoave85 : Lione - Clara Tauson vs Camila Giorgi 6-3, 6-1 - VinceMartucci : Leggi su SuperTennistv la storia di Clara Tauson che ha appena eliminato Camila Giorgi: gran servizio, danese, classe 2002... -