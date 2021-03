Zingaretti si dimette dalla segreteria del Pd

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Come un fulmine a ciel sereno. Non tanto per la notizia, ma per i modi. Attraverso un post Facebook, arrivano le dimissionidal ruolo di segretario del Partito Democratico. Parole al vetriolo nei confronti di alcuni esponenti (senza mai citarli) del Pd. “Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni”, scrive Nicolasu Facebook annunciando le sue dimissioni. “Sono stato eletto proprio due anni fa. Abbiamo salvato il Pd e ora ce l’ho messa tutta per spingere il gruppo dirigente verso una fase nuova. Ho chiesto franchezza, collaborazione e solidarietà per fare ...