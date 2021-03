Ultime Notizie Roma del 04-03-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i dati sulla campagna l’oggetto di un vertice tra il ministro della Salute Roberto Speranza commissario all’emergenza figliuolo e capo Protezione Civile Curcio vedono oltre un milione di persone over 80 avere ricevuto il siero non monitoraggio della fondazione che solo il 2,4% ha completato il ciclo partita intanto la sperimentazione clinica degli anticorpi monoclonali ideati e prodotti in Italia da toscanalife coinvolti 40 volontari nelle fasi successive il test di guarderà qualche centinaio di pazienti infettati è tutta la Lombardia passerà in zona arancione rinforzato dalla mezzanotte di oggi le scuole anche quelle dell’infanzia da domani resteranno chiuse con tutti gli studenti didattica a distanza lo stabilisce una nuova ordinanza firmata dal presidente della regione è Fontana ...