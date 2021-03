Ultime Notizie Roma del 04-03-2021 ore 13 | 10

(Di giovedì 4 marzo 2021)dailynews radiogiornale colonna Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio covid è alta per questo nel governo cresce l’ipotesi di rinvio A dopo l’estate di tutte le lezioni che si terranno da qui a fine giugno le regionali in Calabria del 11 aprile le suppletive a Siena le amministrative che si terranno in circa 1200 comuni tra queste Metropoli comeMilano Napoli Torino in via sul tavolo del titolare del Viminale Luciana lamorgese l’istruttoria è stata conclusa manca il decreto legge è necessario per concretizzare lo slittamento che potrebbe accadere tra settembre ottobre con l’ipotesi di una sola data per regionali calabresi comunali il decreto potrebbe arrivare in consiglio dei ministri già giovedì o nei prossimi giorni sono 20884 nuovi casi di coronavirus a registrati in Italia a fronte di 358884 tamponi eseguiti il ...

fanpage : Il Texas torna alla normalità. Addio alle mascherine e riaperte tutte le attività. - Corriere : #Sanremo2021, le notizie della seconda serata ?? Via alla diretta dall'Ariston alle 20.40. Questa la scaletta della… - RegioneER : #Coronavirus. A febbraio nelle #scuole dell'#EmiliaRomagna 6mila positivi tra alunni, insegnanti e personale: +70%.… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Brogli alle Comunali di Reggio Calabria, Pcl: difendere gli spazi democratici) è stato pubblica… - sadecesen_2016 : RT @MagnaniBruna: Covid, la protesta degli studenti reggiani contro la Dad e le nuove chiusure: occupato il liceo Canossa. FOTO Reggionline… -

Il , 100 anni il prossimo 10 giugno e consorte della è stato sottoposto ieri 'con successo' a un piccolo intervento cardiaco presso il St Bartholomew's Hospital di . Lo ha reso noto facendo ...Dal ad app studiate per , i governi e le compagnie aeree stanno tentando di salvare la stagione turistica 2021. Se per quanto riguarda la Pasqua in arrivo le regole degli ultimi provvedimenti varati ...Un fan ha ricreato il numero musicale Agatha All Along di Wandavision in Animal Crossing: New Horizons, in modo davvero convincente.. Un fan ha ricreato il numero musicale "Agatha All Along" visto ...Il Veneto arriva a sfiorare 1.500 nuovi casi di Covid-19 in un giorno: il bollettino regionale segnala 1.487 nuovi contagi rispetto a ieri, che portano il totale a 338.237 malati. Sono 20 i decessi,..