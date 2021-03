Terremoto in Nuova Zelanda | scossa di 6 9 | è allarme tsunami

(Di giovedì 4 marzo 2021)indi 6.9 ma secondo alcune rilevazioni 7.2. Cittadini invitati a lasciare le coste CHRISTIAN MIRANDA/AFP via Getty ImagesErano le 2,27 del mattino quando a largo dellasi è verificata una fortissimadirivelata dai sismografi con magnitudo di 6.9 gradi. L’evento sismico è avvenuto in mare. L’epicentro è avvenuto a 180 chilometri a Nord-Est della città di Giaborne con ipocentro a 10 chilometri. È stato lanciato un. Secondo il PacificWarning Center con sede nelle Hawaii sulla base dei parametri preliminari c’è il rischio di onde pericolose per le coste che si trovano a 300 chilometri dall’epicentro. ...

E' stato lanciato un allarme tsunami dopo la scossa di magnitudo 6.9 che si è verificata al largo della Nuova Zelanda. "Sulla base dei parametri preliminari del terremoto, sono possibili onde di tsunami pericolose per le coste situate entro 300 chilometri dall'epicentro del terremoto", ha fatto sapere ...Terremoto in Nuova Zelanda, scossa di 6.9 ma secondo alcune rilevazioni 7.2. Cittadini invitati a lasciare le coste ...La Nuova Zelanda è stata colpita da un fortissimo maremoto. Una scossa di magnitudo 7.2 è stata registrata a circa 100 km ad est di Te Araroa, alle ore 02.27 di venerdì 5 marzo (le 14.27 di oggi in ...)