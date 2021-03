Serie A, designazioni arbitrali 26^ giornata: Massa per Juventus-Lazio, Inter-Atalanta… (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito le designazioni arbitrali della ventiseiesima giornata di Serie A:Crotone – Torino: GuidaMondin – BacciniIV: PezzutoVAR: NascaAVAR: Di VuoloFiorentina – Parma: AbissoTegoni – FioritoIV: SerraVAR: PairettoAVAR: PasseriHellas Verona – Milan: OrsatoGiallatini – PretiIV: AyroldiVAR: MazzoleniAVAR: VivenziInter – Atalanta: MarianiBindoni – ImperialeIV: SacchiVAR: ValeriAVAR: RanghettiJuventus – Lazio: MassaMeli – AlassioIV: PiccininiVAR: Di BelloAVAR: PerettiNapoli – Bologna: ChiffiValeriani – Lo CiceroIV: GhersiniVAR: Di PaoloAVAR: De MeoRoma – Genoa: FabbriVecchi – FioreIV: GiuaVAR: BantiAVAR: CarboneSampdoria – Cagliari: GiacomelliLongo – Dei GiudiciIV: CamploneVAR: CalvareseAVAR: CecconiSpezia – Benevento: FourneauLiberti – LanotteIV: ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito ledella ventiseiesimadiA:Crotone – Torino: GuidaMondin – BacciniIV: PezzutoVAR: NascaAVAR: Di VuoloFiorentina – Parma: AbissoTegoni – FioritoIV: SerraVAR: PairettoAVAR: PasseriHellas Verona – Milan: OrsatoGiallatini – PretiIV: AyroldiVAR: MazzoleniAVAR: Vivenzi– Atalanta: MarianiBindoni – ImperialeIV: SacchiVAR: ValeriAVAR: RanghettiMeli – AlassioIV: PiccininiVAR: Di BelloAVAR: PerettiNapoli – Bologna: ChiffiValeriani – Lo CiceroIV: GhersiniVAR: Di PaoloAVAR: De MeoRoma – Genoa: FabbriVecchi – FioreIV: GiuaVAR: BantiAVAR: CarboneSampdoria – Cagliari: GiacomelliLongo – Dei GiudiciIV: CamploneVAR: CalvareseAVAR: CecconiSpezia – Benevento: FourneauLiberti – LanotteIV: ...

romaforever_it : Designazioni arbitrali 26ª giornata di Serie A - Mediagol : #SerieA, designazioni arbitrali 26^ giornata: Massa per Juventus-Lazio, Inter-Atalanta... - MondoNapoli : Serie A, comunicate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato - - MCalcioNews : Serie A 26^ giornata, ecco le designazioni arbitrali: Mariani per Inter-Atalanta - TUTTOB1 : Serie B, le designazioni arbitrali: Empoli-Cittadella a Maresca, derby veneto a Doveri -