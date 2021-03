Schianto tra camion sulla A10, traffico in tilt. C’è un vittima (Di giovedì 4 marzo 2021) Tragico Schianto sulla A10 nei pressi di Albenga intorno 17. Per cause ancora da accertare due camion si sono scontrati. Uno dei due autisti è deceduto. L’altro, che era rimasto incastrato nella cabina di guida, è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e poi portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa di un grave trauma a una gamba. Immediati si soccorsi. Secondo le prime informazioni, ripota Genova24, uno dei due camion sarebbe uscito di strada, finendo per centrare frontalmente l’altro mezzo pesante che viaggiava nella direzione opposta. Il tratto autostradale tra Borghetto e Albenga è stato chiuso a causa dei mezzi ribaltati sulla carreggiata. Sul posto si registrano code di 5 km in direzione Francia e 3 km in direzione Savona. A catena anche la via Aurelia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) TragicoA10 nei pressi di Albenga intorno 17. Per cause ancora da accertare duesi sono scontrati. Uno dei due autisti è deceduto. L’altro, che era rimasto incastrato nella cabina di guida, è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e poi portato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa di un grave trauma a una gamba. Immediati si soccorsi. Secondo le prime informazioni, ripota Genova24, uno dei duesarebbe uscito di strada, finendo per centrare frontalmente l’altro mezzo pesante che viaggiava nella direzione opposta. Il tratto autostradale tra Borghetto e Albenga è stato chiuso a causa dei mezzi ribaltaticarreggiata. Sul posto si registrano code di 5 km in direzione Francia e 3 km in direzione Savona. A catena anche la via Aurelia ...

