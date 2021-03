Sanremo 2021, chi è Donato Grande voluto da Zlatan Ibrahimovic (Di giovedì 4 marzo 2021) Il calciatore sulla sedie a rotelle è calciatore di Powerchair Football Zlatan Ibrahimovic, spiega in conferenza stampa Amadeus, ha voluto fortemente la presenza di Donato Grande ragazzo sulla sedia a rotelle calciatore del Powerchair Football. Donato avrà l’onore di palleggiare proprio con il milanista: Grande da quando ha 6 anni è sulla sedie a rotelle a causa di una malattia degenerativa con cui convive da sempre. Come succede in questi casi, quando ci sono disabilità (che spesso sono più un problema per gli altri che per i diretti protagonisti) lo sport può essere una ancora di salvezza. Così è stato per Donato che a causa della malattia non ha nemmeno le braccia ma che ha trovato nel calcio un motivo per lottare. Oggi pratica Powerchair Football, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Il calciatore sulla sedie a rotelle è calciatore di Powerchair Football, spiega in conferenza stampa Amadeus, hafortemente la presenza diragazzo sulla sedia a rotelle calciatore del Powerchair Football.avrà l’onore di palleggiare proprio con il milanista:da quando ha 6 anni è sulla sedie a rotelle a causa di una malattia degenerativa con cui convive da sempre. Come succede in questi casi, quando ci sono disabilità (che spesso sono più un problema per gli altri che per i diretti protagonisti) lo sport può essere una ancora di salvezza. Così è stato perche a causa della malattia non ha nemmeno le braccia ma che ha trovato nel calcio un motivo per lottare. Oggi pratica Powerchair Football, ...

