Sanremo 2021, Arisa : «Con ‘Potevi fare di più’ vado verso di me per capire chi sono» – La videointervista (Di giovedì 4 marzo 2021) Arisa sta “facendo di più”. La sua sesta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Potevi fare di più segna il ritorno sul palco dell’Ariston e un percorso «verso se stessi». Nel brano, l’artista racconta le emozioni e il dolore di una relazione priva di stimoli e giunta al tramonto. «Sto andando verso di me, sto cercando di scoprire anche attraverso la scrittura chi sono davvero, analizzandomi e tirando fuori quello che ho dentro», racconta l’artista a Open. Le poltrone vuote e la cover di Pino Daniele Per Arisa, che è cresciuta artisticamente anche grazie alle esibizioni sul palco dell’Ariston, le poltrone vuote (la prima sera, mentre nella seconda sono state “animate” da palloncini) causa Coronavirus «hanno dato un ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021)sta “facendo di più”. La sua sesta partecipazione al Festival dicon il brano Potevidi più segna il ritorno sul palco dell’Ariston e un percorso «se stessi». Nel brano, l’artista racconta le emozioni e il dolore di una relazione priva di stimoli e giunta al tramonto. «Sto andandodi me, sto cercando di scoprire anche attrala scrittura chidavvero, analizzandomi e tirando fuori quello che ho dentro», racconta l’artista a Open. Le poltrone vuote e la cover di Pino Daniele Per, che è cresciuta artisticamente anche grazie alle esibizioni sul palco dell’Ariston, le poltrone vuote (la prima sera, mentre nella secondastate “animate” da palloncini) causa Coronavirus «hanno dato un ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - MilenaLazzaroni : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… - imbucatospecial : #Sanremo2021 la scaletta della terza serata -