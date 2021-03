Sanremo 2021, "Al mattino...". Francesca Barra, confessione privatissima su Claudio Santamaria (Di giovedì 4 marzo 2021) Uniti. Innamorati. Sicuramente invidiati: il loro feeling, stiamo parlando di Francesca Barra e Claudio Santamaria è sotto gli occhi di tutti. Adesso per loro, amatissimi dal pubblico, è il day after: il giorno dopo la grande esibizione sul palco dell'Ariston. Raggiunti al telefono da RTL102.5 News, raccontano le loro giornate. La Barra, mentre Santamaria è alla guida, dice: “Pensate ad avere un uomo così affascinante quando ti svegli al mattino”. E cala il silenzio. Santamaria, attore pluripremiato, ha sposato diversi anni fa la Barra (che resta una delle penne sopraffini del giornalismo italiano). Il loro amore è sotto i riflettori. Ieri a Sanremo, sulle note di Bamba Twist di Achille Lauro, c'è stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Uniti. Innamorati. Sicuramente invidiati: il loro feeling, stiamo parlando diè sotto gli occhi di tutti. Adesso per loro, amatissimi dal pubblico, è il day after: il giorno dopo la grande esibizione sul palco dell'Ariston. Raggiunti al telefono da RTL102.5 News, raccontano le loro giornate. La, mentreè alla guida, dice: “Pensate ad avere un uomo così affascinante quando ti svegli al”. E cala il silenzio., attore pluripremiato, ha sposato diversi anni fa la(che resta una delle penne sopraffini del giornalismo italiano). Il loro amore è sotto i riflettori. Ieri a, sulle note di Bamba Twist di Achille Lauro, c'è stato un ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - zazoomblog : Cachet Sanremo 2021 quanto guadagnano le case discografiche con i cantanti in gara? - #Cachet #Sanremo #quanto… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 3 marzo digital e pay: tutta la Serie A al mercoledì, come la sola Juve al martedì. IGT vince con lo spe… -