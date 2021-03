S-400 russi per Turchia in arrivo (Di giovedì 4 marzo 2021) Turchia ancora intenzionata ad acquistare un secondo lotto di sistemi missilistici antiaerei S-400 russi. Questo, nonostante la pressione degli Usa, stando a quanto afferma il capo delle industrie della difesa turche Ismail Demir. Perché la Turchia insiste ancora per l’aquisto di S-400 russi? Il capo dell’industria della difesa turca ha detto l’11 gennaio che i Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021)ancora intenzionata ad acquistare un secondo lotto di sistemi missilistici antiaerei S-400. Questo, nonostante la pressione degli Usa, stando a quanto afferma il capo delle industrie della difesa turche Ismail Demir. Perché lainsiste ancora per l’aquisto di S-400? Il capo dell’industria della difesa turca ha detto l’11 gennaio che i

mazziottidicels : I colloqui tra sauditi e russi per l'eventuale acquisto di Su-35 e S-400 da parte di Riyad vanno letti come un tent… - monello_bello : @repubblica Continuate a sostenere il dittatore Erdogan, nonostante tutto, tutti i politici Curdi messi in carcere… - KersevanRoberto : Neanche il Generale Inverno riesce a fermare la costruzione dei nuovi reattori russi a Kursk???? La Russia nel 2020… -