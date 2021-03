Resident Evil Village per PC supporterà il Ray-Tracing e la tecnologia FidelityFX

(Di giovedì 4 marzo 2021) Durante il terzo episodio di "Where Gaming Begins", AMD ha annunciato chepresenterà Raysu PC. Inoltre, il team rosso ha rivelato il primo filmato di gioco per PC, mostrando alcune scene con Rayattivo. Sebbene AMD non abbia rivelato alcun dettaglio aggiuntivo, possiamo vedere che Capcom utilizzerà il Rayper migliorare i riflessi e l'illuminazione del gioco. Ora, poiché questo sarà un gioco basato su AMD, possiamo tranquillamente presumere che nonDLSS 2.0 di Nvidia. Leggi altro...

Stoupwhiff : Resident Evil Village, nuovo capitolo dell’omonima serie horror firmata Capcom, approderà finalmente sul mercato ne… - PlanetR7_ : Resident Evil Village rinviato? La rivista EDGE pubblica una nuova data di uscita - badtasteit : #ResidentEvilVillage, un breve video mostra il ray tracing e il fidelity FX su PC - infoitscienza : Resident Evil Village con Ray Tracing AMD è davvero bellissimo (su PC) - uagna_geo : Comunque l'''''insider'''' DuskGolem, sbugiardato in più occasioni specialmente per la questione PS5, aveva annunci… -

Durante il reveal di AMD Radeon RX 6700 XT di ieri, la compagnia ha mostratoVillage con Ray - Tracing e FidelityFX attivi, per confermare che la tecnologia è in dirittura d'arrivo ..." Clicca qui per acquistare Superhot7 Ritenuto da molti la miglior esperienza dell'offerta dedicata al caschetto Sony ,7 è anche l'episodio che risollevò il franchise, ...Stando al noto insider Dusk Golem Capcom, nonostante il vicino arrivo di RE Village, sarebbe già al lavoro su Resident Evil 9.Possedete PlayStation VR e non sapete quali giochi comprare? Ecco alcuni consigli sui migliori giochi PS VR presenti sul mercato.