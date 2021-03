PS5 e Xbox Series X S potrebbero ricevere la tecnologia AMD FidelityFX

(Di giovedì 4 marzo 2021) AMD vorrebbe portaresu tutta la famiglia delle schede grafiche RDNA come risposta al DLSS di Nvidia e, questo, suggerisce che anche PS5 eX/S potranno beneficiare della. Durante il reveal di AMD Radeon RX 6700 XT di ieri, la compagnia ha mostrato Resident Evil Village con Ray-Tracing eattivi, per confermare che laè in dirittura d'arrivo sulle schede, almeno su PC. Il canale YouTube specializzato su hardware PC, LinusTechTips, ha fornito altri dettagli: Leggi altro...

Call of Duty Warzone ha ricevuto una patch attua a migliorarne l'aspetto grafico suSeries X - Series S , le next - gen targate Sony e Microsoft. In particolare, l'update apporta texture ad alta risoluzione, sia a Warzone che a Modern Warfare. Il peso dell'...Rockstar sta attualmente lavorando a una versione remaster di Grand Theft Auto V perSeries X - S, dopo la stessa operazione effettuata per la generazione di console precedenti. A riguardo ...La presentazione della scheda video AMD Radeon RX 6700 XT ha lanciato anche un'altra interessante novità sul FidelityFX ...Infinity Ward ha deciso di viziare i giocatori che sono riusciti ad ottenere una Playstation 5 o una Xbox Series X aumentando le texture sia per Call of Duty: Warzone che per Call of Duty: Modern Warf ...