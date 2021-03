Polpette light di pollo e ricotta Una delizia con Sole 60 calorie

(Di giovedì 4 marzo 2021) Mangiare sano e con gusto è assolutamente possibile. Oggi prepariamo ledi, hanno solo 60a porzione ma sono davvero gustose . Ingredienti 300 grammi ditritato, 1 uovo, 20 grammi di parmigiano grattugiato, 50 grammi di, 1 ciuffo di prezzemolo, qualche ciuffetto di erba cipollina, 1 pizzico di sale, 2 cucchiai di fiocchi d’avena, 500 ml di passata di pomodoro. Poiché la passata andrà usata in purezza, scegliamone una che non sia troppo acquosa né acida. La scelta migliore sarebbe una passata di pomodori datterini, che risulta già molto dolce e compatta. Preparazione dellediCominciamo tritando finemente il prezzemolo con l’erba cipollina. Sgoccioliamo bene la. In un ...

Il consiglio della zia Per una versione light cuocete le polpette in forno a 180 gradi per 25 minuti.