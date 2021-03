Nesli, il fratello di Fabri Fibra è un artista da Dischi d’Oro (Di giovedì 4 marzo 2021) Cantautore, rapper e produttore discografico italiano, nonché fratello del rapper Fabri Fibra, Nesli è un artista italiano di grande spessore nel panorama musicale odierno.Nasce a Senigallia il 29 dicembre 1980, ultimo di tre fratelli. Il cantautore e Fabri Fibra hanno tuttavia interrotto ogni rapporto nel 2008, probabilmente per motivi lavorativi e di visione delle cose totalmente differente. Nonostante questo la famiglia di Nesli sembra avere la musica nel sangue; nel 1999 il giovane rapper inizia la sua carriera insieme al fratello maggiore, riscuotendo successo sulla scena locale. Inizia così il percorso musicale di Nesli, inizialmente conosciuto con lo pseudonimo di Nesly Rice. Il cantautore produce il brano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Cantautore, rapper e produttore discografico italiano, nonchédel rapperè unitaliano di grande spessore nel panorama musicale odierno.Nasce a Senigallia il 29 dicembre 1980, ultimo di tre fratelli. Il cantautore ehanno tuttavia interrotto ogni rapporto nel 2008, probabilmente per motivi lavorativi e di visione delle cose totalmente differente. Nonostante questo la famiglia disembra avere la musica nel sangue; nel 1999 il giovane rapper inizia la sua carriera insieme almaggiore, riscuotendo successo sulla scena locale. Inizia così il percorso musicale di, inizialmente conosciuto con lo pseudonimo di Nesly Rice. Il cantautore produce il brano ...

