**Monza: maxi rissa a Desio con machete e mazze baseball, 20 giovani coinvolti** (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : **Monza: maxi rissa a Desio con machete e mazze baseball, 20 giovani coinvolti**... - AAndreafusco1 : RT @MediasetTgcom24: Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza #Desio - GiovanniBussett : RT @MediasetTgcom24: Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza #Desio - MediasetTgcom24 : Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza #Desio - giornaleradiofm : Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza: (ANSA) - DESIO, 04 MAR - Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni… -

Ultime Notizie dalla rete : **Monza maxi Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza: coinvolti 3 minorenni. La lite per una ragazza Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni , armati di mazze e persino di un machete , stata bloccata nel tardo pomeriggio di ieri a Desio (Monza) dai carabinieri. Venti in totale i ragazzi coinvolti, sei dei quali sono stati identificati e denunciati dai militari, tra cui tre minorenni . A far scattare l'appuntamento per lo scontro ...

Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata nel tardo pomeriggio di ieri a Desio (Monza) dai carabinieri. Venti in totale i ragazzi coinvolti, sei dei quali sono stati identificati e denunciati dai militari, tra cui tre minorenni. A far scattare l'appuntamento per lo scontro ...

Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza TGCOM Maxi rissa tra ragazzi con machete, la lite scoppiata per una ragazza Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata nel tardo pomeriggio di ieri a Desio, in provincia di Monza, dai carabinieri.

Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza alcuni minorenni DESIO, 04 MAR - Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata nel tardo pomeriggio di ieri a Desio (Monza) dai carabinieri.

Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni , armati di mazze e persino di un machete , stata bloccata nel tardo pomeriggio di ieri a Desio () dai carabinieri. Venti in totale i ragazzi coinvolti, sei dei quali sono stati identificati e denunciati dai militari, tra cui tre minorenni . A far scattare l'appuntamento per lo scontro ...Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata nel tardo pomeriggio di ieri a Desio () dai carabinieri. Venti in totale i ragazzi coinvolti, sei dei quali sono stati identificati e denunciati dai militari, tra cui tre minorenni. A far scattare l'appuntamento per lo scontro ...Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata nel tardo pomeriggio di ieri a Desio, in provincia di Monza, dai carabinieri.DESIO, 04 MAR - Una rissa tra due gruppi di giovani, alcuni dei quali minorenni, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata nel tardo pomeriggio di ieri a Desio (Monza) dai carabinieri.