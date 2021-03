Monir di MasterChef conquista con un discorso sull’integrazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Monir è senza dubbio il concorrente più interessante della decima stagione di MasterChef Italia e grazie alla sua ironia è finito pure sul profilo Instagram di Biccy in tempi non sospetti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) Durante l’ultima puntata il concorrente Monir Eddardary (che viene da Perugia ma ha origini marocchine) ha fatto un bellissimo discorso sull’integrazione che merita un applauso: “Ringrazio voi giudici perché avete creato questa Masterclass un po’ multiculturale. Spero che io e i miei compagni abbiamo trasmesso a tutte le persone che ci seguono a casa il vero senso di integrazione. Integrazione pulita, integrazione buona. Che non andrà mai e poi mai a contrastare o a sovrastare la cultura italiana. ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 marzo 2021)è senza dubbio il concorrente più interessante della decima stagione diItalia e grazie alla sua ironia è finito pure sul profilo Instagram di Biccy in tempi non sospetti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it) Durante l’ultima puntata il concorrenteEddardary (che viene da Perugia ma ha origini marocchine) ha fatto un bellissimoche merita un applauso: “Ringrazio voi giudici perché avete creato questa Masterclass un po’ multiculturale. Spero che io e i miei compagni abbiamo trasmesso a tutte le persone che ci seguono a casa il vero senso di integrazione. Integrazione pulita, integrazione buona. Che non andrà mai e poi mai a contrastare o a sovrastare la cultura italiana. ...

