Milano, Teatro alla Scala: 38 positivi nel corpo di ballo (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuovo focolaio al Teatro alla Scala di Milano. Ben 38 casi positivi nel corpo di ballo: sospese tutte le attività La Scala di Milano registra un nuovo focolaio, dal caso isolato della settimana scorsa a 38 casi positivi al Covid. Ad aver contratto il virus sarebbero 35 ballerini e 3 membri della direzione del ballo. Potrebbe trattarsi di una variante del virus, ampiamente diffusa a Milano. Considerata la presenza di alcuni positivi all’interno del Teatro, la direzione aveva optato per il blocco delle attività già a partire dal 26 febbraio, in occasione dell’ ‘Omaggio a Nureyev’, che sarebbe andato in onda domenica 28 febbraio. L’appuntamento ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuovo focolaio aldi. Ben 38 casineldi: sospese tutte le attività Ladiregistra un nuovo focolaio, dal caso isolato della settimana scorsa a 38 casial Covid. Ad aver contratto il virus sarebbero 35 ballerini e 3 membri della direzione del. Potrebbe trattarsi di una variante del virus, ampiamente diffusa a. Considerata la presenza di alcuniall’interno del, la direzione aveva optato per il blocco delle attività già a partire dal 26 febbraio, in occasione dell’ ‘Omaggio a Nureyev’, che sarebbe andato in onda domenica 28 febbraio. L’appuntamento ...

Corriere : Scala, 38 positivi al tampone: il maxi focolaio nel corpo di ballo - tusciaweb : Focolaio alla Scala di Milano, positivi 35 ballerini Roma - Focolaio di contagi da Covid-19 al teatro alla Scala d… - FondazioneGCini : Dalla sicurezza alla valorizzazione. Le attuali tecnologie per arte, teatro e musica nella nuova normalità 4 Marzo… - Sanson538 : Scala, 38 positivi al tampone: il maxi focolaio nel corpo di ballo - asqmajoranabr : Il sogno di un gatto di Milano Era quello di diventare soprano Il pubblico in teatro lo ascoltava E per dispetto de… -