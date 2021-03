Marco Grana | “il pilota interiore” dei campioni

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dietro a piccoli e grandi piloti, all’interno di un box del Motomondiale, si nasconde una figura importante: quella del capotecnico. Uno di questi è. Egli ricopre il ruolo di capotecnico e team manager dal 2017 della Sic58 Squadra Corse. Una figura dinamica con alle spalle una grande esperienza in questo campo e che, da quattro stagioni, affianca Paolo Simoncelli nella gestione del team di Moto3, ma anche nel CEV e nella MotoE. Le prime esperienze con i motori divive a Crevalcore, comune della città di Bologna non tanto lontano dalla terra dei motori della Romagna. E come la maggior parte di quelli che nascono e crescono in questa regione, si appassiona fin dalla giovinezza ai motori. Studia presso l’Istituto Ferrari Spa a Maranello. ...

Ultime Notizie dalla rete : Marco Grana

