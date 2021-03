Lamborghini Ducati | insieme per fare la…staffetta!

(Di giovedì 4 marzo 2021) Grandi notizie sul fronte della Motor Valley., due dei marchi più importanti del panorama italiano, hanno siglato un accordo di collaborazione per la…staffetta generazionale! Con questo accordo, i due marchi appartenenti alla tedesca Audi collaboreranno per contribuire al rilancio occupazionale nel nostro Paese. Si tratta di un patto sindacale importante, che si

TerrinoniL : Dalla Lamborghini alla Ducati: nella motor valley il sogno della staffetta tra generazioni è realtà - grandealdo : Ecco. - CatelliRossella : Dalla Lamborghini alla Ducati: nella motor valley il sogno della staffetta tra generazioni è realtà - angiuoniluigi : RT @repubblica: Dalla Lamborghini alla Ducati: nella motor valley il sogno della staffetta tra generazioni è realtà: Dopo la casa delle sup… - corzunino : Dalla Lamborghini alla Ducati: nella motor valley il sogno della staffetta tra generazioni è realtà -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini Ducati

La Repubblica

... quello di Volkswagen (che annovera al suo interno oltre alla stessa Volkswagen anche Audi, SEAT, ?koda Auto, Bentley, Bugatti,e Porsche, per le motoe per i veicoli commerciali ...Casey Stoner e Marco Simoncelli Tornando a parlare di, un tifoso gli ricorda il trionfo di ... MotoGP: giornata in pista per Jorge Lorenzo a bordo di unaAccordo storico tra Lamborghini e Ducati per la staffetta generazionale, un contratto sindacale di notevole importanza. Vediamo cos'è ...Quota 100, la misura di riforma pensioni varata dal Governo Conte-1 sembra però poter attirare molti lavoratori in questo suo ultimo anno di vigenza ...