La variante inglese fa risalire i dati sulla pandemia. Ieri oltre 20.000 nuovi casi

istsupsan : ??#COVID19, #VARIANTE INGLESE DIVENTA PREVALENTE ?? 54% delle infezioni da Sars-CoV-2 dovute a ‘variante inglese’… - fattoquotidiano : DRAGHI SI NASCONDE / SPERANZA E GELMINI MANDATI AVANTI A SPIEGARE LE MISURE Decidono le Regioni se lasciare a casa… - antoguerrera : Spero di sbagliarmi ma temo che in Italia stia accadendo il contrario di quanto avvenuto nel marzo 2020 Allora fu… - infoitscienza : Massimo Galli: 'La variante inglese è più contagiosa del 38% ed è molto più in grado di infettare i giovani' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Aumento dei contagi, 4 regioni rischiano la zona arancione: Sono Lazio, Veneto Calabria e Puglia. Emilia-Romagna verso il r… -

Ultime Notizie dalla rete : variante inglese

La Repubblica

Il 53% è determinato dalladel virus ormai largamente diffusa nel nostro paese. I dati hanno fatto segnalare un rialzo dell'indice di positività al 5,8% con 20.884 nuovi casi e 347 decessi. Cresce anche la pressione ...Patrizio Bianchi: 'Laha cambiato il quadro ...In Italia preoccupa la crescita dei contagi trainata soprattutto dalla diffusione delle varianti, in particolare quella inglese. La cabina di regia Cts-ministero della Salute potrebbe quindi approvare ...Famiglie contrarie al nuovo blocco delle lezioni. Appello alla Garante per l’infanzia I presidi: «Passaggio necessario seppur doloroso». Critiche da Cgil e Cisl ...