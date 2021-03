La contro-programmazione di Morgan su Instagram contro Bugo | ecco «Le brutte intenzioni»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Mentresi preparava a salire sul palco di Sanremo per il secondo anno consecutivo con la sua canzone “E invece sì” (nei primi istanti si aggirava sul palco in cerca dell’asta del microfono e sui social network è stato subito un remake del dov’è? – dov’è l’asta?),iniziava a pubblicare stories su. Il cantautore aveva lanciato una sorta di contest: ai primi 1500 commenti «lo voglio» (diventati poi 3mila visto il successo dell’iniziativa), aveva promesso di pubblicare la versione integrale di Le. Ovvero il remake di Sincero con il testo che lo stessoaveva cantato in semifinale a Sanremo 2020, per la durata di una sola strofa e con intento polemico nei confronti dell’allora compagno d’avventura. Detto, fatto. (Nota per i ...