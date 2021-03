Juventus | rinnovo Buffon | i bianconeri hanno deciso

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ildi Gianluiginon sembra un problema per laLaancora insieme per almeno un’altra stagione. Sembra giàil futuro in bianconero del portiere 43enne. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, ildifino al 2022 è praticamente dato per scontato. L’estremo difensore proseguirà per almeno un’altra stagione con la maglia della Juve. Verso nuovi record di longevità. Leggi su Calcionews24.com

marcoconterio : ?????? Fabio Paratici più vicino al rinnovo con la #Juventus. La proprietà bianconera vuole confermare l'area tecnic… - cmercatoweb : ???? #Juventus, #Pogba si allontana: si va verso il rinnovo con il #ManchesterUnited - infoitsport : Paratici più vicino al rinnovo: chi è l'uomo mercato della Juventus - infoitsport : La Juventus ha deciso: adesso Paratici è più vicino al rinnovo col club bianconero - Sicilianodoc73 : RT @mirkonicolino: La #Juventus andrà avanti con l'attuale Area Sport in blocco anche oltre la scadenza di giugno 2021 #Paratici #Nedved #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rinnovo

...sono stati avviati i contatti fra Agnelli e Paratici per ildi contratto di quest'ultimo che è in scadenza a fine stagione nel suo ruolo di responsabile dell'area sport dellaVittima troppo spesso di ritmi blandi e geometrie elementari, laha già deciso di concentrare buona parte degli sforzi estivi sul reperimento di un centrocampista di livello. Oltre alla ...La Juventus si presenterà con la stessa dirigenza anche nei prossimi anni. E’ quanto rivelato da Tuttosport, che contrariamente a quanto detto in passato, avrebbe annunciato anche il rinnovo contrattu ...Il rinnovo di Gianluigi Buffon non sembra un problema per la Juventus. La Juventus e Buffon ancora insieme per almeno un’altra stagione. Sembra già deciso il futuro in biancone ...