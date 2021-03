Inter, Conte: «Siamo a buon punto per lo Scudetto. Sanchez? Nessun regalo» (Di venerdì 5 marzo 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Parma: le sue dichiarazioni Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Parma. PRESTAZIONE – «Penso che non sia stata una partita sporca, ambedue le squadre hanno giocato e noi abbiamo avuto le occasioni per arrotondare il risultato. Complimenti al Parma che ha un ottimo allenatore, cercava di spezzarci in due per servire Kucka. Penso che la squadra abbia tutte le carte in regola per salvarsi, sono sorpreso dalla loro posizione in classifica. Ogni partita va giocata con la giusta determinazione, su questo stiamo determinando. Sul gol subito potevamo fare molto meglio, poi è normale che ti venga apprensione. Loro hanno buttato su qualche palla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Antonio, allenatore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Parma: le sue dichiarazioni Antonio, allenatore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Parma. PRESTAZIONE – «Penso che non sia stata una partita sporca, ambedue le squadre hanno giocato e noi abbiamo avuto le occasioni per arrotondare il risultato. Complimenti al Parma che ha un ottimo allenatore, cercava di spezzarci in due per servire Kucka. Penso che la squadra abbia tutte le carte in regola per salvarsi, sono sorpreso dalla loro posizione in classifica. Ogni partita va giocata con la giusta determinazione, su questo stiamo determinando. Sul gol subito potevamo fare molto meglio, poi è normale che ti venga apprensione. Loro hanno buttato su qualche palla ...

