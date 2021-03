Il reddito di emergenza (Rem) sarà rinnovato ancora nel 2021? (Di giovedì 4 marzo 2021) Gentile redazione, sono stata beneficiaria del reddito di emergenza nel 2020, ma mi trovo ancora in situazione di difficoltà. Non ho capito se posso richiedere il Rem anche a gennaio, febbraio e marzo 2021 o se non c’è più possibilità di fare domanda. Grazie. G.O. Risposta. Gentile lettore, è bene informarla subito che l’ultima tranche di Rem 2020 è stata quella di dicembre 2020. Con l’ulitmo decreto Ristori approvato il 27 ottobre dal Governo Conte erano state aggiunte altre 2 mensilità di reddito di emergenza: quelle di novembre 2020 e dicembre 2020. La domanda per ottenerle è scaduta il 30 novembre 2020. Tutti attendevano una proroga del sussidio nel successivo Decreto Ristori 5, ma il governo Conte è caduto, dopo la crisi causata da Italia Viva e Matteo Renzi, che ha fatto venire ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 marzo 2021) Gentile redazione, sono stata beneficiaria deldinel 2020, ma mi trovoin situazione di difficoltà. Non ho capito se posso richiedere il Rem anche a gennaio, febbraio e marzoo se non c’è più possibilità di fare domanda. Grazie. G.O. Risposta. Gentile lettore, è bene informarla subito che l’ultima tranche di Rem 2020 è stata quella di dicembre 2020. Con l’ulitmo decreto Ristori approvato il 27 ottobre dal Governo Conte erano state aggiunte altre 2 mensilità didi: quelle di novembre 2020 e dicembre 2020. La domanda per ottenerle è scaduta il 30 novembre 2020. Tutti attendevano una proroga del sussidio nel successivo Decreto Ristori 5, ma il governo Conte è caduto, dopo la crisi causata da Italia Viva e Matteo Renzi, che ha fatto venire ...

