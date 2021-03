I 101 modi provinciali con cui Bakayoko non ci avrebbe fatto pareggiare col Sassuolo (Di giovedì 4 marzo 2021) Superato il novantesimo, qualsiasi sia il risultato, il tifoso del Napoli abbarbicato al divano diventa un negoziatore dei film d’azione. Ha un playbook da seguire, sa perfettamente cosa prevede il copione di chi mangia pallone e polvere da quando scardinava i Super Santos dalle marmitte delle 500 in mezzo alla strada. È un vangelo orale che si tramanda nei secoli dei secoli, dall’Eccellenza e Promozione fino alla Champions. Tipo: se è il 93? e 10 secondi scarsi, e hai una rimessa laterale a tuo favore, spedisci il pallone in tribuna, ti allacci le scarpe, un altro simula una sincope a 50 metri dall’azione, e la partita è finita. Hai vinto se stai vincendo, ed eviti che un Sassuolo qualunque vada a prendersi un rigore del pareggio a tempo scaduto. “Lo sanno tutti”, “è l’ABC”, “è la prima cosa che ti insegnano a scuola calcio”. Il tifoso medio ha già buttato un fegato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Superato il novantesimo, qualsiasi sia il risultato, il tifoso del Napoli abbarbicato al divano diventa un negoziatore dei film d’azione. Ha un playbook da seguire, sa perfettamente cosa prevede il copione di chi mangia pallone e polvere da quando scardinava i Super Santos dalle marmitte delle 500 in mezzo alla strada. È un vangelo orale che si tramanda nei secoli dei secoli, dall’Eccellenza e Promozione fino alla Champions. Tipo: se è il 93? e 10 secondi scarsi, e hai una rimessa laterale a tuo favore, spedisci il pallone in tribuna, ti allacci le scarpe, un altro simula una sincope a 50 metri dall’azione, e la partita è finita. Hai vinto se stai vincendo, ed eviti che unqualunque vada a prendersi un rigore del pareggio a tempo scaduto. “Lo sanno tutti”, “è l’ABC”, “è la prima cosa che ti insegnano a scuola calcio”. Il tifoso medio ha già buttato un fegato ...

