(Di giovedì 4 marzo 2021) Più difficile scendere gli scalini dell'Ariston coi tacchi o segnare con la maglia della Nazionale? Per Cristianala questione non si pone nemmeno: il gol ce l'ha nel sangue, mentre nella ...

Gazzetta_it : #Sanremo2021 Cristiana Girelli, gol oltre l'ostacolo: 'Gli italiani ora hanno due Nazionali da tifare' - zazoomblog : Cristiana Girelli ecco chi è il bomber bianconero che fa gol... a Sanremo - #Cristiana #Girelli #bomber - Ewavolpones84 : RT @Gazzetta_it: #Sanremo2021 Cristiana Girelli, gol oltre l'ostacolo: 'Gli italiani ora hanno due Nazionali da tifare' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sanremo2021 Cristiana Girelli, gol oltre l'ostacolo: 'Gli italiani ora hanno due Nazionali da tifare' - eleitaliana : RT @Gazzetta_it: #Sanremo2021 Cristiana Girelli, gol oltre l'ostacolo: 'Gli italiani ora hanno due Nazionali da tifare' -

Ultime Notizie dalla rete : Girelli gol

Più difficile scendere gli scalini dell'Ariston coi tacchi o segnare con la maglia della Nazionale? Per Cristianala questione non si pone nemmeno: ilce l'ha nel sangue, mentre nella notte di ieri ha dovuto prestare attenzione per raggiungere Amadeus sul palco senza procurarsi infortuni. Si scherza: ...Juventus: Cr7 e. La carriera dell'attaccanteDi professione gonfia reti, in qualità di attaccante della Juventus calcio femminile e della Nazionale. Cristiana Girelli ieri ha calcato per la prima volta ...Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women e della nazionale femminile, segna un gol anche sul palco del Festival di Sanremo. La giocatrice bianconera, invitata da Amadeus per rappresentare il ...