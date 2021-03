Everton e Tottenham, un gol a testa per tenere il ritmo Champions (Di giovedì 4 marzo 2021) Un doppio 1 - 0 in trasferta fa sorridere l'Everton di Carlo Ancelotti e il Tottenham di José Mourinho: i Toffees vincono sul campo del West Bromwich Albion, gli Spurs superano il Fulham al Craven ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 marzo 2021) Un doppio 1 - 0 in trasferta fa sorridere l'di Carlo Ancelotti e ildi José Mourinho: i Toffees vincono sul campo del West Bromwich Albion, gli Spurs superano il Fulham al Craven ...

CalcioPillole : #PremierLeague, vittorie esterne per #Tottenham ed #Everton - CIP Vittorie di misura per entrambe le squadre. Tre… - sportli26181512 : Premier League LIVE: alle 19 Fulham-Tottenham e West Brom-Everton: Si chiude la 27esima giornata di Premier League,… - elkunaguero10 : Complimenti a sky che oggi trasmetterà un'inutile WBA Everton e non Fulham Tottenham - Drogba172381242 : @GarethDeBenedi1 @Ilnerazzurro10 @Porcodiismo @Igli19050018 @cmdotcom @SkySport Si però Aguero in PL ha giocato sol… - cuarentenauwu : Musiala (bayer munich) Benzema (real madrid) De gea (united) Jordi alba (barcelona) Sarabia (psg) Lucas moura (tott… -