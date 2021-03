Europei Indoor di Atletica 1a giornata: bene Tamberi, gli altri azzurri fuori (Di giovedì 4 marzo 2021) Questo pomeriggio alle 18.30 hanno ufficialmente preso il via gli Europei Indoor di Atletica a Torun. Fin dalla prima giornata erano diversi gli italiani in gara e sono arrivati da poco i responsi delle prime qualificazioni. bene Gianmarco Tamberi a cui è bastato un semplice 2,21 per guadagnarsi la finale nell’alto, mentre fuori gli altri azzurri in gara questa sera. Ecco come sono andate le gare. Tamberi in scioltezza, peccato per Trio E’ stata una serata semplice per Gianmarco Tamberi che non ha avuto particolari difficoltà nel conquistarsi l’accesso alla finale. Per ottenere la qualificazione infatti, gli è bastato un salto da 2,21. Adesso per il saltatore italiano appuntamento fissato a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Questo pomeriggio alle 18.30 hanno ufficialmente preso il via glidia Torun. Fin dalla primaerano diversi gli italiani in gara e sono arrivati da poco i responsi delle prime qualificazioni.Gianmarcoa cui è bastato un semplice 2,21 per guadagnarsi la finale nell’alto, mentregliin gara questa sera. Ecco come sono andate le gare.in scioltezza, peccato per Trio E’ stata una serata semplice per Gianmarcoche non ha avuto particolari difficoltà nel conquistarsi l’accesso alla finale. Per ottenere la qualificazione infatti, gli è bastato un salto da 2,21. Adesso per il saltatore italiano appuntamento fissato a ...

