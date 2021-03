Essere una madre matura ha anche dei vantaggi (Di giovedì 4 marzo 2021) Siamo circondate da persone che, ogni giorno, giudicano, consigliano e danno pareri non richiesti sulla maternità. Cambiano i modi di dire, i toni e le espressioni, ma il concetto è sempre quello: sbrigati a fare un figlio altrimenti diventi troppo vecchia. Ma vecchia per chi? Le madri mature Oggi il numero delle cosiddette madri mature è in crescita, sono infatti tantissime le donne che decidono di avere dei figli dopo 40 anni, sia per scelte personali sia per dinamiche sociali. Ci sono anche molte rappresentanti famose di quello che è diventato quasi un trend contemporaneo, basta guardare a vip e celeb che raccontano orgogliose della loro gravidanza in età adulta, senza curarsi delle critiche e dei giudizi. Al di là delle eventuali difficoltà fisiologiche di una maternità ritardata che possono stabilire solo gli esperti, ci sono anche diversi ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 marzo 2021) Siamo circondate da persone che, ogni giorno, giudicano, consigliano e danno pareri non richiesti sulla maternità. Cambiano i modi di dire, i toni e le espressioni, ma il concetto è sempre quello: sbrigati a fare un figlio altrimenti diventi troppo vecchia. Ma vecchia per chi? Le madri mature Oggi il numero delle cosiddette madri mature è in crescita, sono infatti tantissime le donne che decidono di avere dei figli dopo 40 anni, sia per scelte personali sia per dinamiche sociali. Ci sonomolte rappresentanti famose di quello che è diventato quasi un trend contemporaneo, basta guardare a vip e celeb che raccontano orgogliose della loro gravidanza in età adulta, senza curarsi delle critiche e dei giudizi. Al di là delle eventuali difficoltà fisiologiche di una maternità ritardata che possono stabilire solo gli esperti, ci sonodiversi ...

