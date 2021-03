Dati Covid | nuovo errore della Lombardia | regione in giallo | ma doveva essere arancione da una settimana

Leggi su tpi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Lasarà da mezzanotte in “rafforzato” fino al 14 marzo. E addirittura la cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità potrebbe decidere a breve di istituire la zona rossa. Ma, nel frattempo, i conti non tornano: lasarebbe rimasta zona gialla per troppe settimane, invece. In pratica, iutilizzati per il calcolo dell’Rt erano sbagliati (di). Dataset che non tornano A segnalarlo è Vittorio Nicoletta, dottorando di sistemi decisionali dell’Université Laval di Quebec City, in Canada, che ha pubblicato oggi un grafico dove mette a confronto icaricati il 3 marzo (resi noti dalla stessaa questo link) e quelli ...