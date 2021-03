Covid, per Fabrizio Pregliasco saranno ancora mesi di sofferenza (Di giovedì 4 marzo 2021) Parla il professor Fabrizio Pregliasco, dando lo sguardo agli ultimi dati dei bollettini Covid di oggi ed esterna le sue preoccupazioni. Varianti Covid, Pregliasco: rischio nuova ondata di contagi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) Parla il professor, dando lo sguardo agli ultimi dati dei bollettinidi oggi ed esterna le sue preoccupazioni. Varianti: rischio nuova ondata di contagi su Notizie.it.

capuanogio : #Bennacer (14) #Ibrahimovic (10) #Rebic (8) #Kajer (7) #Calhanoglu #Romagnoli #Saelemaekers (4) Sono 7 titola… - matteosalvinimi : Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al… - rinaldosidoli : È morto per Covid l’uomo che prese a badilate e cosparse Ruth con della benzina. Da noi è molto difficile ottenere… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini: da Ministero della Salute via libera a dose unica ai guariti di Covid. Sia per casi sintomatici sia asintomatici… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Vaccini: da Ministero via libera a dose unica guariti Covid.Sia per casi sintomatici sia asintomatici #ANSA -