Covid: 1.325 casi, morti 12 bresciani. Dove abitavano le vittime (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono più di 5mila i ricoverati per coronavirus in Lombardia: la simbolica soglia è stata superata nelle ultime 24 ore. Ad oggi ancora ben lontani dal picco (irraggiungibile, si spera) del marzo di un ... Leggi su bresciatoday (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono più di 5mila i ricoverati per coronavirus in Lombardia: la simbolica soglia è stata superata nelle ultime 24 ore. Ad oggi ancora ben lontani dal picco (irraggiungibile, si spera) del marzo di un ...

infoitinterno : Covid: 1.325 casi, morti 12 bresciani. Dove abitavano le vittime - 29luglio1971 : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, a Brescia record di casi: 1.325. A Milano 1.026 nuovi contagi - infoitinterno : Covid Lombardia, record di contagi in provincia di Brescia: sono 1.325. DIRETTA - alcinx : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, record di contagi in provincia di Brescia: sono 1.325. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Lombardia, record di contagi in provincia di Brescia: sono 1.325. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 325 Covid: 1.325 casi, morti 12 bresciani. Dove abitavano le vittime Questi i nuovi casi per provincia: 1.325 a Brescia, 1.026 a Milano, 356 a Monza e Brianza, 296 a Varese, 295 a Como, 279 a Pavia, 249 a Bergamo, 217 a Mantova, 165 a Cremona, 139 a Lecco, 83 a ...

San Marino, 32 nuovi casi Covid e 16 guariti. Sono 883 i vaccinati finora ...antiCOVID Alla mezzanotte di ieri sono state somministrate 883 dosi di vaccino anti - COVID (prime ... 43 % 19 28 febbraio 43 5 11 , 6 3% 1 1 marzo 437 42 9 , 61 % 46 2 marzo 325 39 12,00% 20 3 marzo ...

Ricoveri Covid, allerta San Matteo e Maugeri La Provincia Pavese Covid, due terzi dell'Italia verso restrizioni più dure | Scuole chiuse nelle zone rosse: milioni di studenti in Dad La rapida diffusione delle varianti del coronavirus continua a preoccupare l'Italia. Venerdì, con i dati del nuovo monitoraggio, la maggior parte delle Regioni sarà in zona arancione o rossa e più del ...

Zona arancione scuro in Lombardia: cosa significa e regole previste Tutta la Lombardia entra in zona arancione scuro fino al 14 marzo: dagli spostamenti alle scuole, quali sono le regole da seguire in questa nuova fascia a metà tra rossa e arancione.

Questi i nuovi casi per provincia: 1.a Brescia, 1.026 a Milano, 356 a Monza e Brianza, 296 a Varese, 295 a Como, 279 a Pavia, 249 a Bergamo, 217 a Mantova, 165 a Cremona, 139 a Lecco, 83 a ......antiCOVID Alla mezzanotte di ieri sono state somministrate 883 dosi di vaccino anti -(prime ... 43 % 19 28 febbraio 43 5 11 , 6 3% 1 1 marzo 437 42 9 , 61 % 46 2 marzo39 12,00% 20 3 marzo ...La rapida diffusione delle varianti del coronavirus continua a preoccupare l'Italia. Venerdì, con i dati del nuovo monitoraggio, la maggior parte delle Regioni sarà in zona arancione o rossa e più del ...Tutta la Lombardia entra in zona arancione scuro fino al 14 marzo: dagli spostamenti alle scuole, quali sono le regole da seguire in questa nuova fascia a metà tra rossa e arancione.