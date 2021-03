"Contro di noi dicono solo falsità". ?L'ira di Meghan contro la famiglia reale - (Di giovedì 4 marzo 2021) Novella Toloni Scambio di accuse pesanti tra i Sussex e Buckingham Palace dopo la denuncia di alcuni ex dipendenti. Meghan accusata di bullismo e intimidazione Volano accuse da un capo all'altro del mondo e la famiglia reale torna al centro degli scandali. Dal Regno Unito due ex componenti dello staff dei Sussex denunciano Meghan Markle per bullismo. Dagli Stati Uniti la duchessa replica seccata e critica l'atteggiamento ostile di Buckingham Palace, che nel frattempo ha avviato un'indagine sui per volere della regina. Il tutto a pochi giorni dalla messa in onda dell'intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey, per il canale Cbs, e che sarà trasmessa domenica 7 marzo. A sancire l'ennesima frattura tra la famiglia reale e i Sussex sono ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Novella Toloni Scambio di accuse pesanti tra i Sussex e Buckingham Palace dopo la denuncia di alcuni ex dipendenti.accusata di bullismo e intimidazione Volano accuse da un capo all'altro del mondo e latorna al centro degli scandali. Dal Regno Unito due ex componenti dello staff dei Sussex denuncianoMarkle per bullismo. Dagli Stati Uniti la duchessa replica seccata e critica l'atteggiamento ostile di Buckingham Palace, che nel frattempo ha avviato un'indagine sui per volere della regina. Il tutto a pochi giorni dalla messa in onda dell'intervista che Harry ehanno rilasciato a Oprah Winfrey, per il canale Cbs, e che sarà trasmessa domenica 7 marzo. A sancire l'ennesima frattura tra lae i Sussex sono ...

