Calciomercato Milan, dopo Theo Hernandez si punta un altro colpo dal Real Madrid (Di giovedì 4 marzo 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo nel mirino Lucas Vazquez del Real Madrid Secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola, dopo Theo Hernandez e Brahim Diaz non terminano i contatti tra il Milan e il Real Madrid per eventuali future operazioni di Calciomercato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Lucas Vazquez, che lascerà sicuramente le Merengues a fine stagione, continua ad essere un obiettivo del Milan per la prossima estate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021): i rossoneri avrebbero messo nel mirino Lucas Vazquez delSecondo quanto rivelato dalla stampa spagnola,e Brahim Diaz non terminano i contatti tra ile ilper eventuali future operazioni di. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Lucas Vazquez, che lascerà sicuramente le Merengues a fine stagione, continua ad essere un obiettivo delper la prossima estate. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Il #Milan e l’idea del riscatto: quei primi contatti | #calciomercato - DiMarzio : #Milan, terminato l'incontro per #Calhanoglu: cauto ottimismo sul rinnovo - AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Pioli scopre le carte e lancia l'allarme per il futuro: con o senza #Ibra, a questo #Milan serve una punta vera dal mercato… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Pioli scopre le carte e lancia l'allarme per il futuro: con o senza #Ibra, a questo #Milan serve una punta vera dal mercato… - AmaroSobri : RT @cmdotcom: #Milan, #Kessie è super: la verità sul rinnovo e quei due tentativi dell'#Inter... -