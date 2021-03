Calciomercato Juventus | Ronaldo consiglia Paratici | pronti grandi colpi

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Saranno giorni fondamentali in casaper il futuro di questa stagione. La società bianconera, infatti, sembrerebbe essere ormai tagliata fuori dalla battaglia per lo Scudetto, ma le prossime 2-3 gare, in cui l’Inter capolista avrà l’Atalanta tra le altre ed i bianconeri recupereranno la gara con il Napoli, potrebbero dare un verdetto definitivo. Inoltre, prossima settimana, all’Allianz Arena arriverà il Porto per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League: all’andata, in Portogallo, vinse per 2-1 la formazione dell’ex centrocampista di Inter e Lazio Sergio Conceicao, con la rete di Federico Chiesa nel finale che lasciò qualche spiraglio alla formazione allenata da Andrea Pirlo. Nel frattempo, il CFO bianconero Fabiostarebbe iniziando a programmare con la dirigenza dellala prossima stagione, ...